MS: SES distribui oxímetros para triagem de covid-19

Municípios de Mato Grosso do Sul receberá 1.578 oxímetros, fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Esses são aparelhos que serão utilizados na triagem de atendimento para covid-19, ele possibilita a aferição da taxa de saturação sanguínea de forma rápida e confiável.

A medida faz parte de uma estratégia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), que consiste na distribuição de oxímetros de dedo para uso em Unidades Básicas de Saúde, na saúde prisional, UPAs e nas unidades de Academias da Saúde de todo o país.

“Os oxímetros podem salvar vidas nos estágios iniciais da doença, uma vez que o aparelho detecta a falta de oxigênio no sangue mesmo quando não há falta de ar, permitindo que pacientes sejam hospitalizados e tratados numa fase cujos sintomas da covid-19 não requerem internações em UTI”, explica o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, que também é vice-presidente regional do Centro-Oeste no Conass.

Segundo Karine Cavalcante da Costa, coordenadora de Ações em Saúde, a distribuição dos aparelhos visa melhorar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e serviços relacionados ao primeiro contato com o usuário, proporcionando adequadas condições às equipes de saúde para desemprenho de suas funções.

“O fornecimento do oxímetro nos serviços de saúde é importante para a monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue e dos batimentos cardíacos por minuto e isso auxilia na triagem dos pacientes com suspeita de contágio pela Covid-19”, salienta Karine da Costa.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)