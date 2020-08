Governo propõe reduzir meta oficial de preservação da Amazônia

O ministério do Meio Ambiente propôs reduzir a meta oficial de preservação da Amazônia prevista no Plano Plurianual. A informação foi divulgada em reportagem exclusiva do jornal O Estado de São Paulo.

Conforme informações do Poder 360, após a publicação da matéria o ministério da Economia divulgou nota afirmando concordar com a decisão da pasta do Meio Ambiente.

De acordo com o governo, a intenção é alinhar a meta do Plano Plurianual com as previstas no Acordo de Paris. No primeiro plano está definida a redução em 90% do desmatamento e incêndio ilegais em todos os biomas brasileiros, incluindo a Amazônia. Porém, o ministério pretende que a nova meta seja proteger somente 390 mil hectares de vegetação nativa na floresta amazônica.

“O Ministério da Economia lembra que o Brasil já tem meta de redução de 100% do desmatamento ilegal até 2030, previsto na nossa Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), a qual está mantida”, diz o governo.

Confira a nota na íntegra:

“O Ministério da Economia lembra que o Brasil já tem meta de redução de 100% do desmatamento ilegal até 2030, previsto na nossa Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), a qual está mantida. O Ministério da Economia concorda com o pleito apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente de tornar a meta do Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento e do Incêndio dos Biomas do PPA compatível com as metas definidas no Acordo de Paris.

Desse modo, as metas intermediárias devem indicar os programas que serão utilizados nos próximo 4 anos para contribuir para zerar o desmatamento ilegal em 10 anos, e é isso que está sendo ajustado no PPA. O MMA propôs, ainda, que o Programa de Combate ao Desmatamento passe envolver os demais ministérios necessários ao enfrentamento do tema e o Ministério da Economia, também, concorda com a proposta”.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Poder 360)

