Giovanna Lancellotti revela caso de assédio aos 14 anos

Giovanna Lancellotti contou que foi vítima de assédio sexual quando tinha apenas 14 anos de idade.

Em seu desabafo, a atriz detalhou o caso, que aconteceu dentro de um ônibus no interior de São Paulo. Na ocasião, o homem, que estava sentado ao lado dela, começou a se masturbar e contou com o machismo de outro passageiro que estava próximo.

“Estava em um ônibus a caminho de Ribeirão Preto (SP), onde mora meu pai, quando um cara sentou ao meu lado e começou a se masturbar. Fiquei muito nervosa e liguei para minha mãe disfarçadamente. Ela me disse para olhar e ter certeza do que o homem estava fazendo. Eu confirmei. Aí, ela me mandou sentar no banco de trás”, contou a atriz.

“O outro passageiro que estava no banco de trás me viu chorando e perguntou o que aconteceu. Quando contei, ele respondeu: ‘Calma, é porque você é nova. Quando for mais velha vai gostar de ver essas coisas”, completou.

No relato, Giovanna Lancellotti contou que conseguiu ajuda apenas ao contar o ocorrido para uma mulher, que alertou o motorista. O condutor do veículo, segundo a atriz, expulsou o assediador do local. Após detalhar o caso, a famosa afirmou que, desde esse fato, desenvolveu uma personalidade para não ficar calada em situações similares.

“Aqui no interior, onde estou passando a quarentena, dei uma bronca em um homem. Eu estava caminhando na rua e fui assediada por um homem que estava no carro. Quando o semáforo parou, fui até o veículo e disse: ‘Você acha isso bonito? Gostaria que o mesmo acontecesse com você?’ Ele ficou ficou tão sem graça”, relatou.

Veja também: Fundação de Cultura divulga resultado do projeto Som da Concha

(Texto: Famosidades)