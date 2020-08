Dólar fecha terça-feira com queda de 0,57% e chega a R$ 5,28

O dólar fechou em queda de 0,57% ante o real nesta terça-feira (04) e ficou cotado em R$ 5,2838. No início do dia, a moeda estava em alta de 1,2% e chegou a se aproximar de R$ 5,40. Na segunda-feira (03), o dólar teve dia de valorização no mercado internacional e fechou em alta de 1,83%.

Conforme informações da Reuters, no exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de moedas de países ricos caía 0,31% no fim da tarde, após subir 0,33% na máxima do dia.

Já no Brasil, analistas monitoram ainda a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a política monetária, com estimativa de consenso de novo corte de 0,25 ponto percentual da Selic, para mínima recorde de 2,00% ao ano, mas sinalização de barra mais alta para reduções adicionais.

O índice Ibovespa, da B3, fechou a terça-feira aos 103.011 pontos, com recuo de 1,57%. No pior momento, por volta das 13h10, chegou a 100.004 pontos.

