Com apoio de cão, polícia apreende 116 kg de maconha

A Polícia Militar (PM) em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam 116 kg de maconha, com o auxílio do cão de faro do Canil do 5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim.

Policiais rodoviários realizavam policiamento na BR-163, quando abordaram um veículo Nissan Sentra, em atitude suspeita, acionaram os militares do Canil.

Com ajuda do cão de faro, os policiais localizaram a droga no para-choque e no painel. O material estava coberto de óleo para ocultar o odor do entorpecente.

No veículo estavam dois adultos, de 37 e 29 anos, além dos três filhos do casal, que foram encaminhados para o conselho tutelar.

Os autores confessaram que pegaram a droga em Ponta Porã e levariam para Cuiabá, onde receberiam R$ 5 mil pelo transporte. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)