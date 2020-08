Taxa de letalidade da Covid sobe para 1,6% em MS

O número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul, seguem em ritmo acelerado. Consequentemente, a taxa de letalidade continua a crescer. Dados deste final de semana, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), apontam aumento de 1,6% e preocupam as autoridades de saúde.

No boletim epidemiológico desta segunda-feira (3) a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou 642 testes positivos para a Covid e 17 óbitos nas últimas 24 horas. Só nos três primeiros dias de agosto, 21 vidas já foram perdidas em decorrência da doença indicando que o cenário tem se agravado no Estado.

Do total de óbitos registrados no boletim desta segunda-feira, nove são de Campo Grande, quatro em Corumbá, uma em Dourados, uma em Amambai, uma em Nova Andradina e uma em São Gabriel do Oeste.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)