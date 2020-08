Receita lança atendimento sobre CPF pelo Telegram

A partir desta segunda-feira (3), está disponível o atendimento de serviços sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), pelo Telegram. O novo sistema foi inaugurado pela Receita federal hoje.

O canal de atendimento utiliza tecnologia conhecida como chatbot, que realiza o atendimento virtual e simula uma conversação por meio de chat. Segundo a Receita, a iniciativa busca dar maior agilidade no atendimento ao cidadão e contribui para evitar que as pessoas se desloquem para alguma unidade de atendimento presencial, preservando a saúde dos servidores e cidadãos.

Para solicitar o serviço, o contribuinte deverá acessar o canal ReceitaFederalOficial, interagir com a ferramenta, enviando as informações e documentos exigidos para que a Receita Federal faça a análise do pedido e conclua o atendimento.

Veja também: Agosto começa com 632 vagas de emprego disponíveis

(Karine Alencar)