Nego do Borel nega que mãe esteja vendendo quentinhas

No último final de semana, internautas afirmaram que a mãe do cantor Nego do Borel, estivesse passando por dificuldades financeiras e vendendo quentinhas para sobreviver, o que levou a internet à loucura.

Isso porquê, segundo os fãs, o funkeiro teria deixado de ajudar sua mãe desde que ela começou a namorar o motoboy Alex Alves, há cerca de quatro anos, por ser contra o relacionamento.

Após a polêmica, o cantor recorreu ao Instagram para desmentir a informação. Ele publicou uma série de vídeos falando sobre a notícia e que jamais deixaria sua mãe em uma condição ruim e precisando de dinheiro.

Além disso, Nego do Borel reiterou que não vê problema nenhum em vender marmita, sendo um trabalho honesto e que ele mesmo gosta muito, comprando direto para comer. “Seria um orgulho meu, tenho máximo respeito por quem vende quentinha, como até hoje, contou que é melhor isso do que crescer em cima dos outros e roubar.

Conforme o funkeiro, nem a própria Roseli sabia que estava vendendo comida e que teria falado com ela. Ademais, Nego brincou com a situação e disse que nem seria algo tão ruim: “Sem show pra fazer, um monte de coisa pra pagar, um monte de gente que depende do meu trabalho pra viver.”

(Texto: Karine Alencar)