Cuidados com carros e motos durante isolamento social

Por conta da pandemia da Covid-19 e a população ficando mais tempo em casa, os carros estão rodando menos e podem apresentar problemas

Segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) referente ao mês de abril de 2020, o Brasil tem mais 80 milhões de automóveis e motos. Com a pandemia da Covid-19 e a adoção do isolamento social como medida preventiva para conter a disseminação do vírus, grande parte da população tem ficado mais tempo em casa e, como consequência, os veículos automotores também passaram a circular menos nas ruas.

O professor mestre do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Rafael Henrique, lista os principais problemas causados por falta de uso dos veículos, cuidados necessários para evitá-los e recomendações técnicas. Além disso, o professor traz dicas para motoristas de aplicativos e lista cuidados com álcool em gel nos automóveis.

Principais problemas

Descarga da bateria dos automóveis e motocicletas; Baixo nível de lubrificação dos componentes e motor ou apresentar um fluido lubrificante com maior densidade, necessitando assim de uma limpeza mais profunda e relubrificação total; Envelhecimento da gasolina no tanque de combustível ocasionando deposição de partículas, que podem apresentar dificuldade ou falha de partida, entupimento dos bicos injetores e até mesmo no carburador, além de possíveis engasgos do veículo durante o funcionamento.

(Texto: Bruna Marques/Publicado por João Fernandes)