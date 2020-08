Ventiladores pulmonares chegam a Campo Grande com ajuda de senadora

Senadora Simone Tebet atuou para libertação rápida dos equipamentos

O Hospital Regional de Campo Grande e o Hospital Adventista do Penfigo receberão 20 ventiladores pulmonares para auxiliar no tratamento dos pacientes de covid-19 em situação mais graves. Os aparelhos serão utilizados nas UTIs.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) contribuiu para agilizar a libertação dos aparelhos quando esteve em Brasília ha cerca de um mês e interveio junto ao Ministério da Saúde. Na ocasião, ela argumentou com o Ministro Eduardo Pazuello e técnicos do Ministério que a pandemia de covid-19 chegava com mais intensidade no Mato Grosso do Sul.

Segundo a SES, Secretaria de Saúde, o Estado fechou o mês de julho com mais de 26 mil infectados e 389 mortos e a doença já chegou a todos os municípios do Estado.

“Esses equipamentos são essenciais para salvar vidas de pacientes com covid ou não. A chegada dos 20 ventiladores pulmonares vai ajudar muito no tratamento dos pacientes em situação mais vulnerável aqui em Campo Grande”, disse a senadora Simone.

R$ 28 milhões para MS combater a Covid-19

Recentemente, a senadora Simone Tebet também conseguiu a libertação de mais de R$ 28 milhões para o combate à covid-19 em Mato Grosso do Sul. O recurso foi destinado a 29 cidades, especialmente aos municípios-polo, como Dourados, Três Lagoas, Ponta-Porã, Corumbá e Nova Andradina.

O dinheiro servirá para adquirir equipamentos, remédios, pagar profissionais de saúde em contrato temporário, etc.

“Dividimos o recurso para que a população receba atendimento nas proximidades da região em que mora. Assim, evitamos que o paciente tenha de vir a Campo Grande, correndo o risco de ficar ainda mais debilitado no trajeto e podendo provocar a superlotação do sistema hospitalar da nossa capital”, disse.

Valores

R$ 5 milhões

Dourados e Três Lagoas

R$ 1,872 milhão

Corumbá

R$ 1.663 milhões

Ponta Porã

R$ 1 milhão

Amambai, Aquidauana, Coxim, Maracaju, Nova Andradina, Naviraí e Rio Brilhante.

R$ 500 mil

Bataguassu, Caarapó, Cassilandia, Chapadão do Sul, Iguatemi, Ivinhema, Jardim, Paranhos e São Gabriel do Oeste.

R$ 470 mil

Mundo Novo

R$ 435 mil

Nova Alvorada do Sul

R$ 421 mil

Fátima do Sul

R$ 400 mil

Brasilândia

R$ 326 mil

Guia Lopes da Laguna

R$ 300 mil

Costa Rica e Eldorado

R$ 241 mil

Jatei

R$ 127 mil

Tacuru

