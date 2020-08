Sem desfile cívico, criatividade é palavra-chave para celebrar os 121 anos

Pela primeira vez em muitos anos, o tradicional desfile cívico, que comemora o aniversário de Campo Grande, não será realizado. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, a comemoração, que celebraria os 121 anos da cidade, no dia 26 de agosto, e costuma reunir milhares de famílias no centro da Capital, precisou ser cancelada.

Segundo o titular da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Max Freitas, este se trata de um momento atípico que afeta todo o mundo e, para se manter responsável perante a situação, precisou ser cancelado este ano. “Essa será a primeira vez em muitos anos que não haverá a celebração do desfile cívico, que já era uma tradição do campo-grandense e muito esperado, nos outros anos as escolas se preparavam para participar e apresentar seus trabalhos, e, quem sente também é a população, que

sempre se envolveu com o desfile, acordando cedo para participar da celebração”, apontou.

Em busca de alternativas para manter a celebração, a pasta trabalhou formas de comemorar o aniversário do município, sem colocar a população em risco. Com isso, uma série de ações vem sendo programada. “Para comemorar, nós estamos nos

adaptando ao momento e nos reinventando, será um mês todo de comemorações, que contará também com o lançamento do festival Campo Grande on-line, que vai perdurar por três meses e vai movimentar a classe cultural, a primeira mostra de turismo no sistema talk show”, destacou.

Entre as ações está a homenagem a nomes que fazem parte da cultura da Capital e contará com a realização de eventos em sistema drive-in, nos quais não é necessário sair do carro para participar. “Nós teremos um Autocine especial, com o filme da Bete e Betinha e, também, da Dama do Rasqueado, que é a Delinha. Lançaremos pela primeira vez o lançamento de um livro com sistema em drive-in, que é o livro ‘A Glória dessa Morena’, que conta a história da professora Maria da Glória Sá Rosa. Fora isso serão realizadas lives gastronômicas com pratos típicos, como o sobá”, revelou.

(Texto: Amanda Amorim/ Postado no site por Jéssica Vitória)