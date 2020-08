Termina hoje prazo de inscrição para portadores de diploma

Encerra hoje sábado (01), o prazo para quem deseja ingressar na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), através do processo de portador de diploma. Os pedidos de ingresso devem ser encaminhados para as secretarias acadêmicas dos respectivos cursos, via e-mail.

São 72 vagas abertas em 13 cursos de graduação nas cidades de Campo Grande, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Mundo Novo, Naviraí, Paranaíba e Ponta Porã.

Há oportunidades para estudar Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Geografia, Letras e Turismo.

Os cursos que ofertam a modalidade de ingresso de portador de diploma são semestralizados. Confira abaixa a relação completa.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)