Campo Grande tem menor letalidade por covid entre capitais

Estudo da Dataglass revela que Campo Grande é o segundo no ranking com menor taxa de letalidade por covid-19 entre as capitais, tendo mais de 500 mil habitantes.

A capital de Mato Grosso do Sul, possui um índice de letalidade de 1,2%, com o registro de 127 mortes pela covid-19. A cidade apresenta menos da metade em relação ao índice nacional, que tem o valor de 3,5%.

Dentre os municípios sul-mato-grossenses, a Capital está na frente de cidades como Dourados, Três Lagoas e Corumbá quando se trata do menor índice de letalidade.

Veja também: Julho encerra com 10,1 mil casos e avisos de lockdown

(Texto: Inez Nazira)