Câmara retorna do recesso com sessões remotas

Ontem (31) foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande um ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal que regula as sessões ordinárias de forma remota e reduz expediente em 25% em razão da pandemia. De acordo com o comunicado, já fica instituído o Sistema de Deliberação Remota (SDR) da Câmara Municipal

de Campo Grande, que consiste em solução tecnológica que viabilize a discussão e votação de matérias submetidas à deliberação pelos parlamentares.

O presidente da Casa de Leis, vereador João Rocha (PSDB), disse que o último teste, antes da sessão de

terça-feira (4), foi realizado nessa sexta-feira (31). “Ontem fizemos uma sessão experimental para testar o equipamento e vamos nos adaptar à nova forma.

O equipamento funcionou bem e já na próxima semana vamos iniciar de forma remota. Como houve o aumento significativo do número de casos confirmados da COVID-19 optamos pela forma remota”, explicou Rocha.

