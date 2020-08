Agosto terá calor acima da média e pouca chuva

Um dos meses mais secos do ano começa neste sábado (1) com estimativas de manter a tradição. A previsão climática do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que as temperaturas ficarão acima da média em grande parte do Estado e que as chuvas deverão ocorrer apenas na segunda quinzena do mês.

“As temperaturas no mês de agosto em Mato Grosso do Sul variam entre 14 °C a 33 °C, sendo a região pantaneira a mais quente com valor máximo de 35 °C”, diz trecho do boletim assinado pela especialista em meteorologia, Franciane Rodrigues. Enquanto a região pantaneira poderá ter máximas de até 1,5°C acima da média, para a região do bolsão são esperadas mínimas até 1,0°C abaixo da média.

Sobre a tão esperada chuva, dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o volume esperado para o mês de agosto varia entre 25 a 75 milímetros com os maiores acumulados se concentrando na parte centro-sul do Estado. Até o dia 15 não há expectativa de chuva, segundo boletim do Cemtec.

(Karine Alencar com o Portal do MS)