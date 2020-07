UEMS abre 72 vagas para portadores de diploma

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou hoje sexta-feira (31), a abertura de 72 vagas, em 13 cursos de graduação, para o ingresso de portador de diploma de curso superior para obtenção de novo diploma de graduação.

Os pedidos deverão ser encaminhados para as Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, via e-mail até este sábado 1º de agosto, com a documentação descrita em edital.

O ingresso de portador de diploma de curso superior consiste no ingresso de diplomados em curso superior para cursar novo curso e obter novo diploma de graduação, desde que haja vaga no curso pretendido e preenchidos os requisitos no Edital.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)