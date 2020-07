Projeção indica salto de até 36% na produção de MS

O Ministério da Agricultura indicou, em pesquisa sobre projeções do agronegócio, que nos próximos dez anos Mato Grosso do Sul deverá obter um aumento de 36,7% na produção de milho, outros 25,9% na produção de soja e até 24,6% na de cana-de- -açúcar.

De acordo com a Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), mesmo as estimativas sendo positivas, o Estado possui uma capacidade de superar tais resultados, principalmente com os novos investimentos em qualidade e técnicas agrícolas. O levantamento estima que a produção de milho, que entre 2019/20 está em 8,599 milhões de toneladas, alcance em 2029/30 a marca de 11,752 milhões de toneladas.

Quando se observam as projeções para a área plantada do grão, que entre 2019/20 é de 1,855 milhão de hectares, em dez anos deverá ser de 2,373 milhões de hectares, um crescimento de 27,9 %. Tendência de alta também foi sinalizada para a produção de soja, que deverá sair dos 10,416 milhões de toneladas em 2019/20 para 13,110 milhões de toneladas em 2029/30. Tal produtividade será acelerada pela alta na área plantada, que sairá dos 2,951 milhões de hectares para 3,713 milhões em dez anos.

(Texto: MIchelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)