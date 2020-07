Na ‘gangorra’ das restrições, bares e restaurantes celebram flexibilização

Após três semanas de paralisação dos atendimentos presenciais aos sábados e domingos, de todas as atividades econômicas e sociais não essenciais, a Prefeitura de Campo Grande anunciou a liberação de tais serviços a partir de amanhã (1º), até 21h, com limite de 50% da lotação máxima.

Tal notícia foi recebida com felicidade pelos empresários do setor, já que, com a aproximação do começo do mês, muitas despesas e gastos precisam ser pagos, o que para muitos seria inviável sem a retomada do funcionamento.

Durante transmissão ao vivo, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) já havia adiantado a flexibilização, segundo ele em razão do crescente número de contratações nos serviços de entrega de alimentos, o que aumentou a incidência de acidentes de trânsito e, consequentemente, a ocupação de leitos hospitalares.

“Cresceu a contratação de motos na cidade. Primeiro, não fui eu quem fechou os restaurantes, foi a comissão técnica, e por isso, neste fim de semana, os restaurantes estarão autorizados a funcionar para ver se, com o funcionamento, diminuem os pedidos de delivery, porque com os locais abertos as pessoas podem ir até os restaurantes”, afirmou.

Já na live de ontem (30), o prefeito definiu que os restaurantes estarão autorizados a funcionar de segunda a segunda, das 5h até as 21h, horário estipulado também para o toque de recolher.

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)