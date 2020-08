Mayra Cardi volta a comentar relação com ex-marido

Mayra Cardi voltou a comentar, através das redes sociais, sobre o relacionamento com o ex-marido, o ator Arthur Aguiar. A empresária contou que suas amigas, que estão passando a quarentena com ela no Rio de Janeiro, queriam jogar as coisas dele pela janela.

“Elas já queriam fazer merda, porque são completamente desequilibradas! Falavam: ‘Vamos pegar as coisas dele [Arthur] e jogar pela janela’, não! Eu falei: ‘Não mexam em nada’. Depois que passou, falaram que eu fui muito elegante em agir com uma notícia assim”, disse Mayra.

“E, de verdade, do fundo do meu coração, eu jamais seria capaz de fazer isso. Eu ignora essas barbaridades. A gente não faz pro outro o que a gente não quer para a gente”, concluiu ela.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)