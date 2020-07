Fundesporte promove ciclo de cursos em Educação Física

A UPF (Unidade Pedagógica e de Formação) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove, a partir de 4 agosto, o “Ciclo de capacitação e atualização em Educação Física”. A programação de cursos gratuitos, que segue até outubro, é direcionada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos.

“Preparamos uma qualificação em esportes e Educação Física, com 22 cursos. As aulas serão com profissionais altamente capacitados e com larga experiência, principalmente com trabalhos dentro das escolas do Estado. Eles vão tratar desde a questão dos direitos das crianças até avaliação física e metodologias de treinamento”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Para o gerente da UPF/Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, o ciclo de cursos atenderá necessidades de especialização e atualização sobre as novas tendências aplicadas em âmbito escolar. A primeira live abordará, em caráter introdutório, os objetivos das videoaulas e as ações da Fundesporte para o segundo semestre deste ano, envolvendo os desafios para a realização de eventos e a perspectiva de retorno do treinamento desportivo escolar diante do cenário pandêmico.

Participarão o diretor-executivo Silvio Lobo Filho, o assessor de gabinete da presidência, Paulo Ricardo Nuñez; e o gerente da UPF/Fundesporte e presidente do Comitê Gestor da Bolsa-Atleta e Técnico (Cogeb) da Fundação, Domingos Sávio da Costa. O mediador será o diretor-presidente Marcelo Ferreira Miranda.

Inscrição

Cada curso terá carga horária de duas horas/aula. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte. Os interessados em participar do “Ciclo de capacitação e atualização em Educação Física” podem optar pela inscrição, até o dia 4 de agosto, em todos os cursos de uma vez (clique aqui para se inscrever), com emissão de certificado de 44 horas/aula no total ao término da série.

A outra forma é se inscrever de modo avulso, apenas nas aulas com temas de interesse, com certificação referente à carga horária cumprida. Não há limite para escolha. As inscrições, desta maneira, encerram-se um dia antes de cada curso. As vagas são limitadas.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

(Texto: João Fernandes com assessoria)