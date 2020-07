Enzo Celulari fala sobre rumores de affair com Marquezine

Enzo Celulari participou de uma live com o pai, Edson Celulari, no Instagram da revista “GQ”. No bate-papo virtual nesta quinta-feira (30), o empresário falou sobre as ações sociais realizadas no cenário de pandemia e comentou os rumores de que estaria vivendo um romance com Bruna Marquezine.

Em meados de junho, o jornal “Extra” indicou que os dois estariam se conhecendo melhor e, desde então, fãs os sbippam diante de qualquer interação na web. “Não, não tem nada para falar disso”, afirmou o filho mais velho de Edson e Claudia Raia.

O rapaz, com quem Marquezine teria uma viagem marcada para comemorar seu aniversário, ainda detalhou as ações sociais que mantém durante a quarentena. “A gente tem um conjunto de iniciativas sociais que se chama Dadivar e no começo da pandemia estávamos meio sem orientação, sem saber quanto tempo iriamos ficar convivendo com isso”, recordou o irmão de Sophia Raia.

(Texto: Karine Alencar com a Purepeople)