Conselho universitário aprova alteração de nomes para o MEC

Mudança na lista tríplice definida previamente durante eleições realizadas na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) substitui nome de terceira colocada, que inicialmente seria a candidata Lídia Ribas, por Elizabeth Bilange. A troca ocorreu na eleição realizada pelo Colégio Eleitoral, que define os nomes que serão encaminhados para o MEC (Ministério da Educação), que é responsável em definir quem ocupará o cargo de reitor durante os anos de 2020 a 2024.

De acordo com o percentual de votos, a lista tríplice ficou definida: atual reitor, Marcelo Turine (55,5%), Lincoln Oliveira (20,24%), Elizabeth Bilange (18,45%) e Lídia Ribas (5,81%). O processo foi aprovado durante a 144ª Reunião do Conselho Universitário, realizada ontem (30) e transmitida via internet. A nomeação do novo reitor deve ocorrer até o mês de outubro, em que termina o mandato vigente.

De acordo com a conselheira relatora do processo eleitoral, Doroteia de Fátima Bozano, as normas que regem a formação da lista tríplice foram estabelecidas logo na primeira reunião do processo eleitoral. Portanto, as mudanças realizadas em relação aos nomes apontados inicialmente após a consulta acadêmica realizada na UFMS são legais, pelos termos apresentados.

“Vale lembrar que quem define a lista tríplice é o Colégio Eleitoral, a consulta a universidade não a define”, apontou. Mesmo seguindo as normas existentes, foi necessária uma reunião a mais do que o realizado normalmente durante o debate que ocorre antes de definir os nomes encaminhados.

“O processo transcorreu com tranquilidade, mas houve alguns momentos em que foi necessário realizar uma reunião extra para deliberar assuntos encaminhados pela comissão executiva central, mas transcorreu dentro da legalidade e conforme as regras estabelecidas na 1ª reunião”, pontuou Bozano.

O atual reitor, Marcelo Turine, concorre a reeleição e ficou em primeiro lugar nas duas eleições, acadêmica e a do Colégio Eleitoral, e, ainda presidiu a última Reunião do Conselho Universitário, no qual destacou a atuação dos envolvidos para que as eleições ocorram e ainda ressaltou a forma como a equipe se adaptou diante de um cenário diferente, provocado pela pandemia. “Esse processo vem ocorrendo em 15 universidades em todo o país, em um momento de excepcionalidade que estamos vivendo, é um processo criativo e um pouco diferente, seguindo as normativas legais”, assegurou.

Além de definir os encaminhados na lista tríplice do nome do atual reitor, a 144ª Reunião do Conselho Universitário define também os nomes que serão avaliados para vice-reitor, mas que não são avaliados pelo MEC. “Sendo assim, para o MEC é encaminhada apenas uma lista”, esclareceu Turine.

