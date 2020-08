Após covid-19, Bolsonaro diz que tem infecção no pulmão

Após ter se recuperado do diagnóstico positivo para o novo coronavírus (covid-19), o presidente Jair Bolsonaro comentou que está com uma infecção no pulmão. Bolsonaro fez uma piada que, após 20 dias de quarentena enquanto se curava do novo coronavírus, ele pegou “mofo no pulmão”. Apesar disso, o presidente continua cumprindo os compromissos oficiais e nesta sexta-feira (31) foi para Bagé (RS).

Amanhã, é barra pesada porque a temperatura lá em Bagé tá zero grau. […] Acabei de fazer um exame de sangue, estava com um pouco de fraqueza ontem [quarta-feira], um pouco de infecção também. Tô agora no antibiótico”, disse durante a live de quinta-feira (30).

No último sábado, Bolsonaro fez outro teste para detectar a doença, mas dessa vez o resultado foi negativo. O primeiro exame dele foi divulgado no dia 7 de julho.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)