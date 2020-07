Aquário: Agesul cancela contrato com empresa que faria revestimento

Foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) de ontem (30) a rescisão de contrato da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) com a empresa responsável pelo revestimento de alumínio e do forro do Aquário do Pantanal.

Segundo a publicação, o fim do contrato foi feito de forma amigável. Com isso, cabe à contratada somente o pagamento pelos serviços já executados e respectivos reajustamentos, assim como o levantamento da garantia contratual, se necessário.

De acordo com a assessoria da Agesul, a empresa Aluminum Comunicação Visual Ltda. venceu a licitação em março no valor de R$ 3,5 milhões para a conclusão da obra de revestimento composto do aquário, mas pediu para deixar os serviços. Sendo assim, a segunda colocada no processo licitatório foi chamada para assumir o projeto, pelo mesmo valor da anterior.

Ainda segundo a assessoria, serão realizados os trâmites legais e administrativos para novos passos, sem datas definidas para novas etapas da obra.

(Texto: Dayane Medina/Publicado por João Fernandes)