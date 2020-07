Técnico agrícola é executado pela namorada e comparsa

Populares encontraram na noite de quarta-feira (29), a vítima Ludwig Max Pockel que desapareceu no dia 25 de julho no Assentamento Itamarati, quando foi visto pela última vez pelo filho dele e por outras pessoas. Seus familiares registaram seu desaparecimento na Primeira Delegacia de Ponta Porã.

De acordo com Porã News, Ludwig estava com uma moto que foi encontrada ao lado do corpo no distrito de Nova Itamarati, onde ele tinha um sítio que era arrendado e ele morava em uma casa na propriedade rural.

Aos policiais, familiares disseram que o agrônomo foi assassinado a golpes de faca e que, pois o crime pode ter tido a participação de mais de uma pessoa, retirou combustível da moto e ateou fogo no corpo dele.

SIG de posse das informações iniciou logo as diligências e no dia de hoje, logrou êxito em desvendar o desaparecimento. Vindo a prender N.R (40) e F.S.L (34), suspeitos de executarem a vítima. F.S.L mantinha relacionamento com a vítima e N.R.

De acordo com os investigadores, no dia 25 de julho após discussão entre os três, N.R. golpeou com um facão Ludwig e o matou. Posteriormente o casal carregou o corpo até uma mata onde foi queimado.

(Texto: João Fernandes)