Pirlo volta à Juventus como técnico do time sub-23

Andrea Pirlo está de volta à Juventus. A Velha Senhora anunciou nesta quinta-feira (30) que o ex-jogador será o técnico da equipe sub-23 do clube. Em seu site oficial, a Juventus celebrou a contratação de Pirlo o chamando de “maestro” e mencionando suas jogadas decisivas, assistências e visão de jogo. O clube aposta em sua experiência para orientar os jogadores mais jovens.

Pirlo foi um dos volantes mais técnicos de sua geração e é espelho para muitos atletas. Colecionador de títulos, foi campeão mundial com a Itália em 2006, campeão mundial interclubes com o Milan em 2007, ganhou duas vezes a Liga dos Campeões da Europa com o time rubro-negro. Levantou seis taças do Campeonato Italiano, sendo quatro com a Juventus e duas vezes com o Milan.

Além de quatro títulos nacionais – também chamados de Scudettos – Pirlo conquistou uma Copa da Itália e duas Supertaças da Itália pela Juventus. O ex-volante encerrou a carreira em 2017, quando defendia o New York City FC, dos Estados Unidos.

o ex-volante passou por muitos clubes, como Brescia, Inter de Milão, Reggina, Milan e, já no fim, Juventus e New York City. Pela seleção italiana, foi titular absoluto e um dos principais jogadores do mundial de 2006. Também ficou com o vice-campeonato da Eurocopa de 2012, perdendo na final para a Espanha.

(Texto: Agência Brasil)

