Ibovespa consegue sustentar os 105 mil pontos

O dólar fechou em leve queda ante o real nesta quinta-feira (30), seguindo o movimento da moeda norte-americana no exterior, após dados mostrarem tombo histórico na economia dos EUA no segundo trimestre.

O dólar à vista caiu 0,26%, a reais na venda. A moeda oscilou entre alta de 0,87%, a 5,2171 reais, e queda de 0,54%, a 5,1445 reais.

Na B3, o dólar futuro recuava 0,40%, a 5,1505 reais, às 17h14.

No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de moedas chegou a renovar a mínima em dois anos logo após o início da fala de Jerome Powell, chair do Fed, mas rapidamente recobrou forças à medida que o comandante do BC dos EUA não fazia novos anúncios.

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta de mais de 1% e acima dos 105 mil pontos pela primeira vez desde março nesta quarta-feira, com a temporada de balanços de empresas brasileiras ganhando tração e o Federal Reserve reiterando compromisso de usar sua “gama completa de ferramentas” para apoiar a economia dos EUA.

Índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa fechou em queda de 0,56%, 105.008,70 pontos. O volume financeiro no pregão somava 29 bilhões de reais.

(Texto: Reuters)