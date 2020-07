Com o iminente acerto do Flamengo com o técnico Domènec Torrent, o elenco rubro-negro já se prepara para trabalhar com o novo treinador. Quem chegar, terá a pressão de manter os bons resultados deixados por Jorge Jesus.

O meia Gerson falou sobre a chegada de um novo treinador ao Flamengo. Para o jogador, o elenco tem a capacidade de se adaptar rápido ao trabalho do profissional que chegar ao clube carioca. “Nosso elenco, com jogadores bons e inteligentes, fica fácil, mas cada treinador tem seu jeito de jogar. O profissional que vier será bem recebido. Temos que estar dispostos a aprender o mais rápido possível a maneira do treinador jogar”, disse. Sobre a possibilidade do Flamengo anunciar Torrent como técnico, Gerson revelou que não sabe muito sobre o espanhol. “O Rafa está machucado, estamos tendo pouco contato com ele. O pouco que eu conheço, eu sou novo, que ele sempre veio trabalhando com o Pep Guardiola. É isso que posso falar, não conheço muito, sou novo”, declarou. Segundo o jornal espanhol “As”, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel vão se reunir pela segunda vez com Domènec Torrent nesta quinta-feira para acertar os últimos detalhes do contrato. A expectativa é a de que o espanhol chegue ao Rio de Janeiro na sexta-feira. (Texto: Gazeta Press)