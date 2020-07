Caetano Veloso anuncia live para celebrar aniversário

Caetano Veloso fará sua primeira live show desde que começou a pandemia do novo coronavírus (covid-19). A data escolhida será uma ocasião para celebrar os 78 anos do artista.

A transmissão ao vivo será feita através da plataforma do Globoplay, na sexta-feira (07), às 21h30 (horário de Brasília). A apresentação conta com a participação de Moreno, Zeca e Tom, filhos do cantor.

O anúncio da live foi feito na quarta-feira (29) pelo ator e comediante Marcelo Adnet.

Confira:

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)