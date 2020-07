Bolsonaro retoma viagens e agenda positiva do governo

A retomada de viagens por Jair Bolsonaro (sem partido) a partir desta quinta-feira (30) para inaugurar obras e atrelar sua imagem a realizações marca sua tentativa de se iniciar um novo ciclo de governo. Recuperado da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o presidente retornou à rotina no Palácio do Planalto na última segunda-feira (27) após duas semanas em isolamento.

Somente hoje (30), Bolsonaro tem agendas em dois estados do Nordeste. Na Bahia, ele inaugura o Sistema de Abastecimento de Água em Campo Alegre de Lourdes. Uma hora depois, estará em São Raimundo Nonato, no Piauí, para visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara. Amanhã, é esperado em Bagé (RS), onde participará da entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.

O cronograma de viagens já estava definido antes do diagnóstico positivo para covid-19, revelado em 7 de julho, e teve que ser adiado em razão da necessidade de isolamento social. Durante o período em que ele ficou recluso no Alvorada, o presidente manteve conversas com ministros e aliados para afinar as estratégias e debater a possibilidade de novos destinos.

O plano, concebido junto aos generais que formam o alto escalão, é realizar mais deslocamentos durante o segundo semestre, sobretudo em cidades nas quais o governo não tem boa avaliação de acordo com as pesquisas de opinião. O Nordeste, reduto eleitoral do PT, é exemplo disso.

“Oxigenação”

Bolsonaro tem duas estratégias na busca por uma imagem mais positiva. Além das viagens, ele deu aval à ala governista tida como “moderada” para “oxigenar” a estrutura do Executivo, reduzindo os espaços de poder antes destinados a quadros do chamado “núcleo ideológico”.

