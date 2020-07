Ampliação triplica capacidade de atendimento de hospital em Jardim

Entregue nesta quinta-feira (30) pelos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Geraldo Resende (Saúde), a ampliação do Hospital Marechal Rondon, em Jardim, vai triplicar a capacidade de atendimento da unidade – que poderá expandir os serviços para a microrregião da saúde.

A informação é do presidente do hospital, Elcio de Barros Galícia. “O prédio novo trouxe o Hospital Marechal Rondon do século XX para o século XXI. Nós ainda estávamos lá atrás em instalações. Com o apoio inegável do nosso prefeito e do governador, que compraram a nossa ideia, resistindo até outras que no momento não eram mais adequadas, nos propiciaram a chegar a essa parte aqui. Uma instalação nova, moderna, que vai propiciar um acolhimento muito bom aos nossos pacientes e uma condição de trabalho melhor aos nossos profissionais. Une o trabalho científico, profissional à necessidade de população”, disse o dirigente.

De acordo com o secretário Geraldo Resende, o dinheiro do convênio para equipar o hospital será repassado em até 30 dias. “É uma determinação do governador Reinaldo Azambuja de que nenhuma obra de hospital seja inaugurada sem que esteja equipada para entrar em funcionamento”, explicou. Ele também destacou que o investimento faz parte da regionalização da saúde, reduz o fluxo de pacientes para a Capital e aproxima a população dos atendimentos.

O hospital novo é seis vezes maior que o antigo e as UTIs devem começar a funcionar na semana que vem. Em um breve discurso, o prefeito Guilherme Monteiro fez questão de agradecer os investimentos. “Secretário Eduardo, leve o nosso agradecimento ao governador por esse sonho que se torna realidade. Se Deus quiser em breve vamos dar início a sala de hemodiálise. Agradeço também ao Geraldo Resende e ao nosso presidente Jair Bolsonaro que empenhou recursos aqui”, disse.

(Texto: João Fernandes com assessoria)