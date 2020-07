Receita realiza operação para destruir 183 toneladas de cigarros contrabandeados

Carga estava avaliada em R$ 32.7 milhões

Na manhã desta quarta-feira (29) uma força-tarefa destruiu cerca de 130.8 milhões de cigarros contrabandeados. A carga apreendida no Mato Grosso do Sul era oriunda em sua maioria do Paraguai e equivalia ao total de R$ 32.7 milhões. A ação é coordenada pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) e as Receitas Federais de Novo Mundo Novo (MS) e Foz do Iguaçu (PR).

A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e Força Nacional realizaram a escolta das 14 carretas que saíram do interior do MS em direção a Foz do Iguaçu (PR) para serem destruídas. Além de eliminar a carga contrabandeada, a ação tinha o propósito de liberar espaço nos depósitos da Receita Federal do Estado.

Alerta

Para alertar a população sobre os impactos negativos causados pelo consumo de cigarros contrabandeados, as carretas responsáveis pelo transporte foram estampadas em suas laterais com mensagens relacionadas ao contrabando no Brasil.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da assessoria)