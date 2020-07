Fotos mostram Kim Kardashian chorando após discussão com Kanye West

Não restam dúvidas de que o casamento de Kim Kardashian e Kanye West pode mesmo estar à beira do fim. Depois de várias dias afastados, o casal voltou a encontrar-se e o clima de tensão instalou-se.

Kim Kardashian foi fotografada chorando dentro de um carro enquanto discutia com o marido. As imagens, divulgadas pelo Daily Mail, foram tiradas em Cody, no estado de Wyoming, onde o rapper tem um rancho e onde terá estado nos últimos dias.

Uma fonte próxima do casal teria revelado alguns detalhes sobre as imagens e sobre o encontro do casal em declarações à revista People: “Assim que Kim chegou eles saíram juntos no carro dele. Ela estava chorando histericamente, não o via há semanas. Ela está muito emotiva com tudo isto, além de exausta. Ela está se sentindo muito magoada por ele. Ela tentou falar com ele muitas vezes e ele ignora-a. Ela decidiu voar para o rancho e falar com ele pessoalmente. Ela não quer continuar sendo ignorada”.

Vale lembrar que, de acordo com a imprensa internacional, Kanye, que sofre de transtorno de bipolaridade, está vivendo uma crise emocional. Recentemente, o rapper acusou Kim Kardashian de tentar interná-lo contra sua vontade numa clínica psiquiátrica. Na sua conta de Twitter, Kanye escreveu ainda que está tentando se divorciar da mulher desde 2018 e levantou suspeitas de uma possível traição da socialite com o rapper Meek Mill. Mais tarde, surgiu um pedido de desculpas público.

