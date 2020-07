Cufa realiza entrega a famílias carentes na quinta-feira

A Central Única das Favelas (Cufa) de Campo Grande realiza, a partir de amanhã (30), uma ação solidária que irá beneficiar as famílias carentes da Capital. Serão entregues 1500 dúzias de ovos para os moradores das regiões Favela do Bom Retiro, Aldeia Novo Dia, Mandela, Itamaracá e Mário Covas.

As doações do alimento serão realizadas através de uma parceria da Cufa com a distribuidora de Ovos Mantiqueira. A empresa doou cerca de 6.840 dúzias de ovos que serão distribuídos na quinta-feira até o domingo (03). A iniciativa faz parte de um projeto nacional que tem a finalidade de atender famílias, principalmente as mães, que se encontram em vulnerabilidade social.

Pontos de entrega

Para evitar aglomerações, os ovos serão entregues em pontos específicos de cada região. É necessário que os contemplados estejam previamente cadastrados no momento da retirada dos mantimentos. A cufa estima que pelo menos 752 famílias devem ser beneficiadas pela ação solidária.

Sobre a Cufa

A Cufa (Central Única das Favelas) é uma organização brasileira com mais de 20 anos de atuação social em territórios de favela e periferia, que se expande por meio do desenvolvimento de projetos culturais, artísticos, esportivos, educacionais e de responsabilidade social.

A organização está presente em diversas favelas dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. É uma instituição reconhecida nacionalmente por seus âmbitos político, social, esportivo e cultural e com notoriedade internacional, alcançando países como a Bolívia, Alemanha, Chile, Hungria, Itália e Estados Unidos.

Serviço:

A Cufa está presente no Facebook e Instagram.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da assessoria da Cufa)