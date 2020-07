Veja como estão os atendimentos nas UPAs e CRSs hoje

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou na manhã desta terça-feira (28), a escala médica de plantão das UPAs e CRSs para este dia. Conforme o organograma, três polos realizam atendimento infantil no período matutino.

As unidades que contam com médicos pediatras nesta manhã são: Cel. Antonino, Almeida e Universitário. À tarde, o quadro continua o mesmo. Veja na escala como ficam os demais atendimentos para clínico geral em cada período do dia.

(Texto: Karine Alencar)