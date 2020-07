Tucano vai defender projeto que antecipa feriados da semana

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) foi designado relator do Projeto de Lei (PL) 3797/19, que trata da antecipação dos feriados que caem no meio de semana para serem comemorados nas segundas- -feiras.

A proposição pode aumentar a produtividade nacional e favorecer a recuperação econômica do país, sem aumentar custos. O deputado é autor de um projeto de lei semelhante (PL 1335/2019), que propõe a transferência de feriados que caem nas terças e quartas-feiras para as segundas-feiras e os que caem nas quintas-feiras para as sextas-feiras.

A proposta não inclui feriados como 1º de janeiro, Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio (Dia do Trabalhador), Corpus Christi, 7 de setembro (Dia da Independência), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil) e 25 de dezembro (Natal). O PL é de autoria do senador Dário Berguer (MDB-SC), já foi aprovado no Senado e está em regime de urgência na Câmara dos Deputados.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Andrea Cruz/ publicado no site por Karine Alencar)