Terça-feira será de muito calor com baixa umidade do ar

A previsão do tempo para esta terça-feira (28), é de altas temperaturas com baixa umidade do ar conforme a climatologia. O céu ficará parcialmente nublado em todas as regiões do Estado, mas sem expectativa de chuva.

Neste dia, a umidade relativa do ar ficará bastante baixa no período da tarde, com valores podendo atingir 20%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A recomendação é manter os cuidados com a saúde com ingestão de bastante líquido, umidificar ambientes, evitar exposição ao sol quente, e redobrar atenção com idosos e crianças, além de evitar aglomerações.

As temperaturas podem variar entre 15°C a 37°C no Estado. Em Campo Grande essa variação está estimada em 20°C a 30°C.

(Texto: Karine Alencar)