Live desta quarta reforça medidas preventivas para Covid-19

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesau do dia 27 de julho, Campo Grande já registra 9.129 casos da doença e 108 mortes. Em consequência do aumento de casos de coronavírus, a Live desta quarta-feira (29), promovida pela Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara de Vereadores reforça as medidas preventivas que devem ser adotadas pela população para frear a disseminação do vírus na cidade.

Também participa da live, o coordenador dos Programas Humanitários da Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul, José Ramires, para falar sobre as campanhas de doações da entidade. Ramires ressaltou que cada mês a entidade atende um público específico, mas sem deixar de atender as demandas que surgem com urgência. “Dentro dos problemas humanitários atendemos, comunidades tradicionais (quilombolas e ribeirinhos), população de rua, migrantes, indígenas e a diversidade”, detalhou.

A Comissão Especial realiza live todas as quartas-feiras com objetivo de levar informação para população e debater as ações de enfrentamento adotadas contra o Coronavírus na Capital. A comissão é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

Serviço- Como medida preventiva ao Coronavírus o evento é fechado ao público. A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, nesta quarta-feira (29), pelo facebook.com/camaracgms, pelo instagram @camaracgms ou pelo Youtube https://www.youtube.com/user/camaramunicipalcg. A população pode participar da live enviando seus questionamentos que serão encaminhados em tempo real para os convidados e vereadores.

#PraCegoVer Card em tom roxo, mostrando a fachada da entrada principal do prédio da Câmara de Vereadores. Em destaque, há o brasão e, em caixa alta, está escrito Câmara Municipal de Campo Grande. Abaixo, à direita, há quatro imagens, também na cor roxa, mostrando o coronavírus, em formato redondo com hastes ao redor. Fim da descrição.

(Publicação: Danilo Galvão com informações de Assessoria)