Homem é preso comercializando crack e cocaína

Homem de 38 anos foi flagrado quando vendia crack e cocaína, em via com pouca iluminação, em Nova Andradina. A ação foi da Polícia Militar por volta das 21h, desta segunda-feira (27)

A equipe de Força Tática realizava policiamento ostensivo pelo bairro Cristo Rei, local de muitas denúncias de tráfico quando recebeu informações da Central de Emergência 190 sobre uma “movimentação estranha” na Rua Batayporã.

O denunciante apontava que um indivíduo moreno trajando calça jeans e camiseta preta estava fazendo entrega de entorpecentes em frente a sua casa.

Os policiais militares foram até ao local e avistaram um homem com as mesmas características informada, mexendo no aparelho celular debaixo de uma árvore com pouca iluminação. Quando percebeu a aproximação da equipe policial, ele empreendeu fuga e pulou o muro de uma residência.

Ele só foi alcançado no fundo de uma residência. Policiais notaram que durante o deslocamento o homem tentou se desfazer de algumas embalagens. Posteriormente foi constatado que se tratava de 03 porções de crack e 02 duas porções de cocaína.

Durante busca pessoal, a polícia encontrou no bolso do autor R$ 95,00 reais divididas em várias cédulas de pequeno valor.

Durante busca na casa do autor, no dele foi encontrado uma tesoura e diversos recortes plásticos utilizados para embalar os entorpecentes.

O homem relatou que os entorpecentes eram de sua propriedade e que já estava traficando no local há mais de um mês. Disse ainda que a maior parte das negociações era feitas por um aplicativo de mensagem. Diante do flagrante o autor foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para investigações e providências.

(Texto: Dourados News)