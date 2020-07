Gasolina fica R$ 0,06 mais cara na Capital

A ida até os postos de abastecimento de Campo Grande tem pesado mais no bolso dos condutores que optam por abastecer seus veículos com gasolina, com valor médio de R$ 4,194.

De acordo com a pesquisa semanal realizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o produto aumentou R$ 0,06 no custo médio obtido na última semana e, com isso, já se aproxima dos R$ 4,50 o litro em alguns postos da cidade. No etanol e no diesel, o mesmo relatório identificou que ambos estão mais baratos, com retração de R$ 0,028 e R$ 0,035, respectivamente.

Na mesma tendência, o preço médio do gás de cozinha ficou R$ 3,46 mais barato, mesmo com o reajuste de 5% realizado pela Petrobras. De acordo com o balanço semanal da ANP, o valor mínimo da gasolina em Campo Grande entre os dias 19 e 25 de julho foi de R$ 4,079, e o máximo de R$ 4,499. O menor preço foi identificado no posto Makro Atacadista, da Avenida Coronel Antonino, no Jardim Montevideo.

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)