Evento online aborda o cavaquinho na música brasileira

Acontece nesta terça-feira (28), às 19h, o workshop musical online que traz o tema “O cavaquinho na música brasileira: do choro ao samba”. O evento que faz parte do Projeto Circulação da Escola de Música da UFMS conta com a participação de Bibi do Cavaco.

“Irei contextualizar o cavaquinho, falando um pouco da origem de onde veio e como chegou ao Brasil. No decorrer, apresentaremos os estilos musicais que o cavaco tem utilização, o cavaquinho no samba, como instrumento de base, até chegar a ser apresentado como solo”, conta Bibi do Cavaco, ministrante da atividade.

A transmissão do workshop será realizada pela plataforma Google Meet e é destinada a estudantes de música ou do instrumento, além de apreciadores do estilo musical. Os interessados em participar devem preencher o formulário.

Na visão de Bibi do Cavaco, o workshop aproxima o ambiente acadêmico do público em geral e esta troca de saberes é importante parte na formação do ser humano.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da assessoria da UFMS)