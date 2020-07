Campo-grandense faz golaço, classifica Timão e vira xodó da fiel

Com 21 anos, uma jovem promessa do futebol brasileiro, nascido e criado no bairro Tiradentes, região leste de Campo Grande, vem conquistando na retomada do futebol pós-pandemia o status de ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil, a do Corinthians.

Trata-se do volante Éderson, reforço que chegou ao time alvinegro em fevereiro vindo do Cruzeiro e coroou a boa fase com o técnico Tiago Nunes após marcar o segundo gol da vitória do Timão sobre o Oeste no domingo (26), selando o êxito por 2 a 0 e a até então improvável classificação da equipe para as quartas-de-final do Campeonato Paulista.

O tento, em um chute de fora da área, foi eleito um dos mais bonitos da rodada decisiva da fase de grupos do Paulistão. O gol quebrou um jejum de 19 anos, um mês e 17 dias do último tento marcado por um jogador de Campo Grande com a camisa alvinegra, no caso de Muller, que passou pelo Parque São Jorge, entre 2000 e 2001.

Na ocasião, o tetracampeão mundial marcou apenas três tentos em 13 partidas pelo Timão, o último deles em 10 de junho de 2001, no empate em 2 a 2 do clube com o Grêmio, na partida de ida da final da Copa do Brasil daquela temporada, conquistada pelos gaúchos após êxito por 3 a 1 no confronto de volta, no Morumbi.

Foi apenas o primeiro tento de Éderson com a camisa corintiana, mas o suficiente para encher de esperança a Fiel, que foi às redes sociais enaltecer a promessa como realidade. Entre posts e comentários na internet, o volante chegou até mesmo a ser comparado com Paulinho, que atuou de 2010 a 2013 no Parque São Jorge, com 34 gols marcados em 167 partidas pelo clube e símbolo das conquistas da Libertadores, do Mundial de 2012 e do Brasileirão de 2011.

A idolatria repentina de Éderson faz crescer a pressão sobre Nunes para ganhar a titularidade no duelo decisivo contra o RB Bragantino, quinta-feira (30), às 18h (de MS). O campo-grandense entrou em campo nos dois jogos do Timão, desde a retomada pós-pandemia, no lugar de Camacho, escolhido para substituir o colombiano Cantillo, dono da posição até então e afastado por estar com a COVID-19.

Na expectativa, o camisa 15 do Timão enalteceu a boa fase. “Foi uma noite muito especial. Desde o jogo passado eu venho tentando esse chute e nesse jogo tive a oportunidade de finalizar de novo e tive sucesso. Muito feliz por estar aqui no Corinthians, pela recepção que tive aqui. E muito feliz pelo gol também”, disse.

O gol que selou a vitória alvinegra veio só aos 44 minutos da etapa final, para tranquilizar a equipe. Éderson recebeu de fora da área, avançou e mandou uma bomba, sem chance para o goleiro adversário.

Um dos poucos destaques do Cruzeiro em 2019, na campanha em que o clube mineiro foi rebaixado no Brasileirão, Éderson foi contratado pelo Timão já com a temporada atual em andamento. O volante disputou apenas um jogo antes da paralisação pela pandemia.

O novo momento é motivo de euforia aos amigos corintianos de Éderson. Em suas redes sociais, antigos vizinhos, colegas e familiares o marcaram em publicações e fotos tiradas após a classificação nas ruas do Tiradentes. Sua mãe, a manicure Edilene Lourenço, 35, foi uma das mais eufóricas.

