“Blitz COVID-19” fez 116 testes rápidos em uma semana

Os trabalhos de conscientização e testagem por meio do ônibus “Blitz COVID-19” continuam nesta semana na Capital. Ontem (27), a ação esteve no bairro Mata do Jacinto, nas proximidades do Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). As equipes da CVS (Coordenadoria de Vigilância Sanitária), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) e GCM (Guarda Civil Metropolitana), responsáveis por coordenar o projeto, distribuíram ainda máscaras de proteção à população.

De acordo com o balanço realizado pela prefeitura, na primeira semana de trabalho, foram abordadas 1.946 pessoas e realizados 116 testes rápidos, sendo quatro positivos para o novo coronavírus. No micro-ônibus, é possível realizar o teste rápido, mas é preciso estar dentro dos critérios preestabelecidos, entre eles ter sintomas da doença há, pelo menos, sete dias, como febre, dor de cabeça, tosse e coriza. A ação itinerante já percorreu os bairros Parati, Moreninha, Nova Lima, Jardim Aeroporto e São Conrado. Todas as sete regiões urbanas e dois distritos da Capital serão visitados.

(Texto: Mariana Moreira/Publicado por João Fernandes)