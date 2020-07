Witzel tem 3 dias para apresentar defesa contra impeachment

Wilson Witzel (PSC) tem até até quinta-feira (30) para apresentar a sua defesa ao pedido de impeachment que está sendo analisado pela comissão especial instalada na Assembleia Legislativa.

Depois disso, o relator, Rodrigo Bacellar (SDD) terá o prazo de cinco sessões para elaborar o parecer que será levado à votação. Mas até a estátua de Tiradentes já sabe que ele não precisará de todo o tempo previsto nas regras. A aposta é que os integrantes da comissão já tenham, até quarta-feira da semana que vem (05) o texto em mãos.

O Palácio Guanabara, agora com o reforço do novo-velho secretário chefe da Casa Civil, André Moura, trabalha para conquistar a maioria da comissão, formada por 25 deputados. Caso consiga, um governista seria escalado para apresentar um relatório em separado, pedindo o arquivamento do pedido. Mas a tarefa tem sido árdua.

A votação na comissão deve acontecer entre 11 e 15 de agosto. Em seguida, o parecer será levado a plenário.

Veja também: Postos da Capital estão ‘no escuro’ sobre nova gasolina

(Texto: Karine Alencar com o Notícias ao Minuto)