Sofá de R$ 500 mil de Gagliasso é destruído por cachorro

Bruno Gagliasso deve seu sofá destruído pelo seu cachorro Lasanha. O pet fez um buraco no sofá de R$ 500 mil, assinado pelos irmãos Campana, que pertencia ao casal de atores.

Bruno registrou na sua rede social o momento em que encontra o estrago.

A filha Titi está no sofá, ao lado do buraco, quando Bruno pergunta quem foi que fez o rasgo. A menina responde que foi Lasanha, e o pai logo responde que é por isso que ele não deixa o animal ficar em cima do móvel. “E por que ele tava em cima do sofá?”, pergunta. “Porque a Alice Maria (outra cachorra) também estava”, responde a filha.

(Texto: Inez Nazira)