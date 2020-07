Projeto visa prorrogar licença maternidade até o fim da pandemia

O Projeto de Lei 3913/20, que tramita na Câmara dos Deputados, tem como objetivo prorrogar a licença maternidade até dia 31 de dezembro, fim do estado de calamidade pública.

Conforme a proposta do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), o benefício valeria para servidoras e empregadas públicas federais, estaduais e municipais, além de trabalhadoras da iniciativa privada.

Pelo texto, trabalhadoras com licença maternidade encerrada após a publicação do decreto, em 20 de março, poderiam retornar à licença até o fim do ano.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a licença é de 120 dias atualmente.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Câmara de Notícias)

Veja também: MS ocupa 2º lugar no ranking de transparência sobre covid