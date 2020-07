Ibovespa sobe mais de 2% e passa de 104 mil pontos

O Ibovespa iniciou a última semana de julho em forte alta de 2,05%, conseguindo ultrapassar dos 104 mil pontos na sessão desta segunda-feira (27). Em contrapartida, o dólar teve queda, sendo cotado abaixo de R$ 5,20.

A moeda norte-americana à vista caiu 0,94%, a R$ 5,1583 na venda. Na mínima, a cotação marcou R$ 5,152 (-1,06%) e na máxima foi a R$ 5,225 (+0,35%).

Em julho, o dólar cedeu 5,18%, a caminho da maior queda mensal de 2020.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, encerrou o dia com 104.477,08 pontos. O volume financeiro da sessão somou R$ 28,45 bilhões.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em alta de 0,74%, tendo no radar balanços de empresas como Apple, Amazon.com, Facebook e Alphabet nos próximos dias.

No Brasil, a temporada de resultados do segundo trimestre de empresas do Ibovespa começou bem com Weg e Hypera, e nesta semana segue com nomes como Vale, Petrobras, Bradesco e Ambev.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

Veja também: País exportou mais de 1 milhão de toneladas de milho