Governo disponibiliza 109 imóveis para venda via internet

A partir de hoje segunda-feira (27), a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) disponibiliza, alguns dos imóveis que, por meio de concorrência pública, serão vendidos pela internet.

Fazem parte dessa primeira lista 109 dos 907 imóveis que estão na “esteira de vendas” do governo federal.

Segundo o governo, os 109 imóveis desta primeira leva, localizados em sete estados, estão avaliados em cerca de R$ 100 milhões.

De acordo com o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Fernando Bispo, a expectativa de arrecadação com os 907 imóveis – prédios, lojas, terrenos, salas e apartamentos vagos ou sem uso – é de R$ 1,7 bilhão, caso sejam colocados à venda.

Veja também: Postos da Capital estão ‘no escuro’ sobre nova gasolina

(Texto: Karine Alencar com a Agência Brasil)