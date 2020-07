Fumacê passa por sete bairros nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (27), sete bairros devem receber o Fumacê para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os carros passarão pelos bairros Aero Rancho, Jardim Batistão, Jardim Centenário, Coophavilla, Guanandi, Piratininga e Tijuca.

Os veículos de borrifação transitarão das 16h às 22h, horário em que a maioria das pessoas estão em casa. As autoridades recomendam que a população deixe as portas e janelas abertas enquanto os veículos passam pelas ruas, permitindo que as gotículas do inseticida entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)