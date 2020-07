David Luiz bate recorde negativo na história do Campeonato Inglês

O zagueiro David Luiz, do Arsenal, bateu um recorde negativo na história do Campeonato Inglês. Ao cometer um pênalti na vitória de seu clube sobre o Watford por 3 a 2, na última rodada do torneio, o brasileiro passou a ser o jogador que mais teve infrações do tipo em uma mesma temporada do Inglês.

Entre os 38 jogos do Arsenal na competição nacional, David Luiz atuou em 33 e fez cinco pênaltis, uma média de quase um a cada seis jogos.

Na época em que jogava com a camisa do Chelsea, um dos maiores rivais do Arsenal, o zagueiro teve índices melhores: em 160 jogos pelo clube no Campeonato Inglês, cometeu apenas três penalidades.

(Texto: Uol Esportes)